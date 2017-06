Offene Beta steht an

Im Rahmen einer offenen Beta habt ihr bald die Chance, LawBreakers ausgiebig zu testen.

Das Event trägt den Namen "Himmelsstürmer". Es wird ausschließlich auf dem PC stattfinden. Wenn ihr bereits an vorherigen Testphasen teilgenommen habt, könnt ihr schon am 28. Juni um 18:00 Uhr starten. Alle anderen müssen bis zum 30. Juni warten. Dann können sie zur selben Uhrzeit loslegen. In der Beta könnt ihr euch mit "Vertigo" eine neue Karte und mit "Transfer" einen neuen Spielmodus ansehen.

Die Testphase wird am 03. Juli um 18:00 Uhr enden. Wenn ihr bis dahin fünf Matches absolviert, erhaltet ihr für die Vollversion einen exklusiven Beta-Waffenaufkleber. Der 08. August 2017 ist der Release-Termin von LawBreakers. Der Multiplayer-Ego-Shooter wird für den PC und die PlayStation 4 erscheinen. Cross-Play ist nicht geplant (zur News: LawBreakers Cross-Play).