Ab dem 08. August wird die fertige Version von LawBreakers für PC und PS4 erhältlich sein. Wenn ihr euch das Spiel vorab ansehen wollt, dann habt ihr noch eine letzte Chance.

Die Entwickler von Boss Key Productions haben heute in einer Pressemitteilung die letzte Beta-Testphase zu LawBreakers offiziell angekündigt. Diese wird sowohl auf dem PC als auch der PlayStation 4 abgewickelt, also beiden Plattformen, für die auch die Vollversion erscheinen wird.

Die letzte Beta soll ab dem 28. Juli 2017 um 16:00 Uhr durchstarten und bietet euch die Gelegenheit, alle Inhalte der vorherigen Testphase zu spielen. Damit bekommt ihr acht Rollen, sechs Karten und vier Modi zur Wahl gestellt. Der Build kann vorab via Steam und im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Auch einen Endtermin für die Beta gibt es: den 31. Juli 2017 um 16:00 Uhr. Im Zuge dieser Testphase soll noch einmal an der Spielbalance gefeilt werden. Zudem wird man das Design basierend auf den Anregungen aus der Community überarbeiten und anpassen. Im Folgenden haben die Macher noch einmal kurz zusammengefasst, was euch erwartet und warum ihr ab Freitag in der Beta dabei sein solltet:

Freischalten und Benutzen der für den Start des Spiels vorgesehenen Drop-Inhalte einschließlich aller Skins, Sticker und Profilbilder

Spieler erhalten erstmalig die Kinetic Blades von Wraith und Assassin, ein exklusiver Gegenstand, den es nur eine Woche lang geben wird – wenn sich die Spieler zwischen dem 8. und 15. August ins Spiel einloggen

Alle Änderungen an der Spielbalance und behobene Fehler basierend auf den Anregungen der Community aus vorangegangenen Betas

Verbesserungen beim Matchmaking

Auf dem PC gibt es zudem die Twitch-Funktionen des Spiels zu sehen, wie Account-Linking, das Icon für LIVE-Übertragungen und mehr