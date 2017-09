Diese neuen Inhalte soll es noch in 2017 geben

Der frühere Gears-of-War-Macher Cliff "CliffyB" Bleszinski kämpft derzeit mit einem neuen Titel LawBreakers um Spieler. Dazu sollen auch neue Inhalte im weiteren Jahresverlauf sorgen. Welche das sind, wurde nun bestätigt.

Boss Key Productions hat bekanntermaßen mit schwindenden Nutzerzahlen beim Actionspiel und Overwatch-Konkurrenten LawBreakers zu kämpfen - und das schon kurz nach dem offiziellen Release Anfang August dieses Jahres. Mit neuen Inhalten im weiteren Jahresverlauf möchte man dem nun entgegen treten.

Via Twitter wurde ein erstes Preview auf die Roadmap in Sachen neuer Inhalte zum Online-Actionspiel veröffentlicht. Bis in das vierte Quartal des Jahres soll es demnach allerhand Neuheiten für LawBreakers geben.

Zu Klassikern wir neuen Maps (namentlich "Namsan" und "Gateway") erwarten euch demnach auch neue Features in Form eines Skrimish-Modus, ein Ranglisten-Modus ("Boss Leagues") und sogar eine neue Klasse, zu der bis dato aber noch nichts bekannt ist. Weitere frische Inhalte umfassen die "Rapid Fire Updates", zu denen weitere Infos ebenfalls noch fehlen. Zusätzliche Details diesbezüglich folgen daher noch.

Die neuen Inhalte werden nach und nach ab dem laufenden Monat September bis Ende des Jahres erscheinen und sind für alle Inhaber von LawBreakers dann kostenfrei zu haben.