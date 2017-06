Der Online-Multiplayer-Shooter LawBreakers geht in Kürze in die offene Beta über. Das Spiel wird für PC und PS4 erscheinen, Xbox-One-Nutzer gehen zunächst leer aus. Dafür liefert Entwickler Cliff Bleszinski nun eine Erklärung.

Bleszinski und sein neues Studio Boss Key Productions haben LawBreakers für den 08. August 2017 zunächst nur auf PC und PS4 eingeplant, lassen Microsofts Xbox One aber aus. Der Designer war zuvor mit der Gears-of-War-Reihe groß geworden, was natürlich für Einiges an Kritik aus den Xbox-Reihen sorgt. Nun hat der Entwickler die Entscheidung zugunsten der PS4 und gegen die Xbox One jedoch begründet.

Der Aussage, er würde der Xbox-Community nach all den Gears-Erfolgen den Rücken kehren, entgegnet Cliff Bleszinski, dass er in erster Linie für 65 Angestellte verantwortlich sei, von denen viele Familien hätten. Er müsse daher gewährleisten, dass der Laden laufe. Dabei habe man sich bewusst sein müssen, dass man mit den vorhandenen Ressourcen zunächst nur eine Konsole bedienen könne und die PlayStation schlicht den größeren Verbreitungsgrad vorzuweisen habe.

Gleichzeitig betont der Entwickler, dass das nicht ausschließe, dass man eine Xbox-Version zu einem späteren Zeitpunkt nachliefere.