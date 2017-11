Das Online-Actionspiel LawBreakers versucht sich weiter am Markt gegen die namhafte Konkurrenz wie Overwatch zu behaupten. Jetzt könnt ihr dem Spiel mal wieder eine Chance geben - und zwar gänzlich kostenlos.

Entwickler Boss Key Productions veranstaltet um sein Erstlingswerk wieder ein kostenloses Spielwochenende. Demnach könnt ihr dem Online-Actiontitel LawBreakers in den kommenden Tagen ohne Gefahr einmal eine Chance geben.

Das letzte kostenlose Wochenende im Titel ist erst sechs Wochen her. Boss Key scheint aber dennoch weiter sehr bemüht darum zu sein, die Spielerzahlen weiter zu verbessern. Daher startet am heutigen Donnerstag-Abend das neue kostenfreie Wochenende, das dann bis zum Abend des 12. November läuft. Die Aktion betrifft lediglich die PC-Version via Steam; PS4-Interessenten schauen insoweit in die Röhre.

Im Aktonszeitraum gibt es für Überzeugte, die dann zur Vollversion greifen wollen, auch einen saftigen Preisnachlass, in dessen Genuss auch Sony-Jünger kommen. Sowohl auf dem PC als auch auf der PS4 ist LawBreakers vorübergehend zum halben Preis erhältlich.