Die Teufelchen aus Berlin haben wieder zugeschlagen und veröffentlichen mit der Cinebar Duett eine neue Soundbar mit kabellosem Subwoofer und satten zehn High Performance-Tönern im kompakten Gehäuse.

Die Teufel Cinebar Duett, ein 2-Wege-System mit 6 Endstufen, ist mit acht Mittel- und zwei Hochtönern üppig bestückt. Je zwei Töner an den Seiten des Cinebar Duett sollen zusammen mit der in Berlin von Teufel entwickelten Dynamore Ultra-Technologie überzeugenden virtuellen Raumklang in die Bude pusten. Die Tieftonabteilung übernimmt der kabellos angebundene Duett-Partner, der mit seinem 165 mm Downfire-Subwoofer bis auf 33 Hz agiert.

An modernen Fernsehern reicht die Verbindung mit einem Kabel via HDMI ARC. Diese Anschlussart ermöglicht zudem die gemeinsame Steuerung von Fernseher und Soundbar mit der TV-Fernbedienung über CEC (Consumer Electronics Control, ein im HDMI-Signal eingebundenes Steuerprofil). Alternativ findet jeder Fernseher über den optischen Digitaleingang Anschluss. Zusätzlich stehen ein HDMI- und ein Miniklinkenanschluss für externe Zuspieler parat. Der Subwoofer wird per Knopfdruck kabellos mit der Soundbar verbunden.

Auf Knopfdruck schaltet der Cinebar Duett in den Nachtmodus. Dahinter steckt ein dynamischer Kompressor, der laute Töne dämpft, leise Geräusche aber etwas verstärkt. Dies soll zu guter Verständlichkeit auch bei geringen Lautstärken führen. Des Weiteren stehen die Klangmodi Film, Sprache und Musik mit eigenen Tasten auf der Fernbedienung parat. Musikfreunde streamen ihre Lieblingstitel direkt von Handy, Tablet oder Computer per Bluetooth 4.0 mit aptX.

Der Cinebar Duett ist ab sofort zum Preis von 599,99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß/Schwarz im Webshop unter www.teufel.de und im Flagshipstore am Firmensitz in Berlin verfügbar.