Audiospezialist Teufel aus Berlin veröffentlicht die neue High-End-Soundbar Cinebar Pro, die mit reichlich Konnektivität und starkem Klang punkten will.

In dem 120 cm breiten Gehäuse der Teufel Cinebar Pro sind sechs Mittel- und zwei Hochtöner verbaut. Für die tiefen Frequenzen ist der Subwoofer T10 verantwortlich, der kabellos betrieben flexibel im Raum aufgestellt werden kann. Auf Wunsch richtet sich der Bass entweder zum Boden (Downfire) oder in den Raum (Frontfire). Teufels hauseigene Dynamore Ultra-Technologie nutzt Treiber an den Seiten der Cinebar Pro, um virtuellen Raumklang zu erzeugen. Die Effektstärke von Dynamore Ultra lässt sich über die Fernbedienung einstellen.

Vier HDMI-Geräte, darunter natürlich auch Konsolen wie PS4 oder Xbox One, lassen sich direkt an die Cinebar Pro anschließen – 4K-Unterstützung inklusive. Zusätzlich stehen noch jeweils ein optischer und koaxialer digitaler Audioeingang sowie zwei Klinkeneingänge zur Verfügung. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt über HDMI mit ARC und CEC. Der Audio Return Channel (ARC) leitet den Klang von TV-internen Quellen wie den integrierten Fernseh-Empfängern oder Smart-TV-Inhalten direkt an die Cinebar Pro weiter. Dank Consumer Electronic Control (CEC) lassen sich alle Grundfunktionen der Soundbar über die TV-Fernbedienung steuern. Wer möchte, kann echten Surround-Sound bei der Cinebar Pro nachrüsten. Am Rear-Out-Anschluss lässt sich ein Verstärker für Rear-Lautsprecher anschließen.

Die Cinebar Pro empfängt Streams direkt vom Handy via Bluetooth. Noch komfortabler geht’s per WLAN. Über Google Chromecast built-in lassen sich Streams von hunderten Apps direkt auf der Cinebar Pro wiedergeben. Spotify-Nutzer freuen sich über die Integration von Spotify Connect.

Die Cinebar Pro wird mit Standfuß, Fernbedienung nebst Batterien ausgeliefert, der kabellose Subwoofer T10 ist im Set zum Preis von 1.299,99 Euro enthalten. Erhältlich ist die Cinebar Pro ab sofort im Teufel Webshop unter www.teufel.de sowie im Flagshipstore Berlin und ab Freitag, den 3.8.2018, im neuen Teufel-Store in Essen.