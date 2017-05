Last Day of June

Das preisgekrönte Entwicklerstudio Ovosonico hat zusammen mit Publisher 505 Games heute sein neuestes Werk offiziell angekündigt. Dabei will es euch mit auf eine emotionale Reise nehmen.

Die Schöpfer von Murasaki Baby haben mit Last Day of June heute ihr neuestes Projekt angekündigt. Das italienische Studio will mit dem Titel ein tiefgründiges interaktives Abenteuer schaffen und euch mit auf eine emotionale Reise nehmen. Unter anderem gehört Director Massimo Guarini (Murasaki Baby, Shadows of the Damend) dem Team an, ebenso wie Musiker und Musikproduzent Steven Wilson und Jess Cope.

Das Rollenspiel-Abenteuer ist die Visualisierung einer bittersüßen Geschichte in einer malerischen Welt. Diese soll die Schönheit des Lebens und der Liebe aufzeigen, aber auch den Zwiespalt des Verlustes. Einen ersten Trailer, der einen Eindruck der Atmosphäre vermittelt, könnt ihr euch im Folgenden ansehen.

Massimo Guarini kommentiert die Ankündigung: "Bei Last Day of June ist meine Vision die Erschaffung einer fesselnden, emotionalen Erfahrung, die sich dem breiterem Publikum der menschlichen Wesen erschließt. Manche Leute machen es sich einfach und behaupten pauschal, keine Videospiele zu mögen, ohne sie jemals ausprobiert zu haben. Aber bei Filmen, Musik oder Kunst sagen sie das nie – es gibt immer irgendetwas, mit dem man sich identifizieren kann. Ich glaube, Videospiele können genauso universell sein und Interesse wecken, und das ist es, was wir mit diesem Projekt zu zeigen versuchen."

Die Einzelspieler-Reise des Titels beginnt dabei zunächst als bloßer Zuschauer. Ihr begleitet Carl und June auf einem Ausflug zu ihrem Lieblingsplatz und werdet in der Folgezeit immer tiefer in die Geschichte verwickelt. Dabei versucht ihr, eine Reihe von Ereignissen auszulösen, um den Tag und Junes Leben zu retten. Dazu müssen emotional herausfordernde Rätsel gelöst werden; zudem müsst ihr versuchen, die Zeit zurückzudrehen. Über allem schwebt immer die Frage: "Was würdest du tun, um einen geliebten Menschen zu retten?"

Die Entwicklung läuft für die Plattformen PC und PS4; die Veröffentlichung soll später in diesem Jahr erfolgen.