Last Day of June

Für das emotionale Abenteuer Last Day of June haben Ovosonico und 505 Games heute den Veröffentlichungstermin taggenau festgezurrt.

Wie die beiden Unternehmen bekannt gegeben haben, wird Last Day of June am 31. August für PC und PlayStation 4 erscheinen. Vorbestellungen sind im PlayStation Store bereits zum Preis von 19,99 Euro möglich; wer Mitglied von PlayStation Plus ist, erhält den Titel für 15,99 Euro.

Im neuesten Spiel der Macher von Murasaki Baby verfolgt ihr Carl und June auf einem Ausflug zu ihrem Lieblingsplatz und werdet in der Folgezeit immer tiefer in die Geschichte verwickelt. Dabei versucht ihr, eine Reihe von Ereignissen auszulösen, um den Tag und Junes Leben zu retten. Dazu müssen emotional herausfordernde Rätsel gelöst werden; zudem müsst ihr versuchen, die Zeit zurückzudrehen. Über allem schwebt immer die Frage: "Was würdest du tun, um einen geliebten Menschen zu retten?"