Lara Croft Go

Das Knobelspiel Lara Croft Go ist mittlerweile ja auch für den PC zu haben. Für diese Spielversion gibt es nun ein komplett neues Story-Kapitel.

Wie Square Enix heute zusammen mit dem in Montreal ansässigen, hauseigenen Entwicklerstudio bestätigte, gibt es für Lara Croft Go auf dem PC ab sofort ein neues Story-Kapitel. Dieses trägt den Namen "Der Spiegel der Geister" und wurde in Zusammenarbeit mit dem Indie-Studio KO_OP entwickelt.

Im neuen PC-Kapitel erwarten euch neue Puzzle, Mechaniken, Errungenschaften, Trophäen und mehr. Ansonsten nutzt die Protagonistin ihre Waffen und ihren Charme weiterhin wie gewohnt, um antike Ruinen voller Geheimnisse und Artefakte zu erkunden.

Antoine Routon, der Technical Director bei Square Enix Montreal kommentiert: "Es war einen Freude ein komplett neues Kapitel für Lara Croft Go mit dem talentierten Team von KO_OP zu entwickeln. Wir glauben, dass der Geist des ursprünglichen Lara Croft Go beibehalten wurde und Spieler die Geschichte des neuen Kapitels trotzdem als neue Herausforderung empfinden werden."