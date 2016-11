Lara Croft Go

Nach Hitman Go hat Square Enix auch Lara Croft Go für mobile Plattformen veröffentlicht. Das strategische Abenteuer hat sich dort bewährt und könnte nun auch auf waschechten Konsolen aufschlagen.

Womöglich im Rahmen der PlayStation Experience am Wochenende wird Square Enix eine Variante von Lara Croft Go für PlayStation 4 und PlayStation Vita ankündigen und vielleicht sogar schon veröffentlichen. Ab dann können sich auch Konsolenspielern durch die rundenbasierten Puzzle-Level im Tomb-Raider-Setting kämpfen.

Grund zur Annahme liefert nun die für gewöhnlich sehr zuverlässige Seite Exophase, die nun bereits die verdienbaren Trophäen einer PS4- und Vita-Umsetzung listen. Zuvor hatte auch Hitman Go im Februar dieses Jahres den Sprung von den mobilen Plattformen auf PS4 und Vita geschafft; ein ähnliches Vorgehen bei Lara Croft Go käme also nicht gänzlich überraschend.