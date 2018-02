Der Landwirtschafts-Simulator ist ja seit Jahren vor allen Dingen in Deutschland mehr als nur beliebt. Da verwundert es kaum, dass Entwickler Giants Software nun zusammen mit astragon und Focus Home den nächsten Teil der Simulationsreihe angekündigt hat.

Auch in diesem Jahr geht es wieder auf den Acker, denn nun wurde der Landwirtschafts-Simulator 19 ganz offiziell angekündigt. Ende des Jahres soll der Titel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden, wobei euch die Macher schon jetzt "Farmleben wie nie zuvor" versprechen.

Der neue Teil der Reihe lockt mit einer runderneuerten Grafik-Engine und soll daher deutlich opulenter daher kommen. Neben einer beeindruckenderen Optik und neuen Grafikeffekten erwarten euch aber noch viel mehr Inhalte und Gameplay-Optionen. Drei verschiedene Open-World-Szenarien sollen bereits beim Launch locken, in denen ihr euren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zum Erfolg führen könnt. Das wird sowohl im Singleplayer- als auch im kooperativen Multiplayer-Modus zusammen mit Freunden möglich sein.

Das erste bestätigte Szenario ist das Comeback der Südamerika-Karte aus dem Landwirtschafts-Simulator 17. Die anderen beiden Szenarien werden komplett neu sein und in Kürze vorgestellt. Ansonsten erwartet euch wie gewohnt ein breiter Fuhrpark mit Gefährten bekannter Marken; insgesamt soll es die bislang größte Auswahl an Fahrzeugen innerhalb des Franchise geben. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben; den ersten Trailer gibt es aber schonmal anbei für euch.