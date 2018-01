Die in Deutschland so populäre Simulation Landwirtschafts-Simulator 17 wird abermals erweitert. Ein zweites Add-on befindet sich im Anflug - und hat nun auch ein konkretes Release-Datum.

Fans des Landwirtschafts-Simulator 17 dürfen frohlocken, denn per Pressemeldung wurde heute ein zweites Add-on zum Titel angekündigt. Dieses ist nicht nur für das Hauptspiel, sondern auch für die aktuellere Platinum Edition eingeplant und hat mit dem 13. März 2018 auch bereits ein konkretes Release-Datum für den PC.

Im Zuge des "Offizielles Add-On 2" getauften Pakets bekommt ihr neue Inhalte, Fahrzeuge und Geräte an die Hand. Insgesamt gibt es 38 neue Vehikel und Geräte sowie 10 neue Marken, die entdeckt und eingesetzt werden wollen. Darunter befinden sich die weltgrößten Ackerschlepper von Big Bud sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge und Zubehör der Hersteller Kuh, Agrisem, Bednar, Seed Hawk und erstmals auch Ropa. Von Letzterem gibt es beispielsweise den Ropa Tiger 6 Rübenroder sowie den Ropa Keiler 2 Kartoffelroder.

Ergänzend zu den Spielinhalten gibt es auch die beiden eBooks "Farming Simulator Modding for Dummies" sowie "The Art of Modding" obendrauf. Und auch ein Blick hinter die Kulissen in Videoform darf neben einer Reihe von Tutorialvideos zum Modding im Zuge des Add-ons nicht fehlen.

Der Preis des Add-ons wird bei 19,99 Euro liegen. Das Basisspiel oder die Platinum Edition werden zum Spielen vorausgesetzt.