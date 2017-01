Der Landwirtschafts-Simulator ist Jahr für Jahr ein absoluter Top-Titel in hiesigen Gefilden was die Nachfrage betrifft. Zuletzt erschien der Landwirtschafts-Simulator 17 für PC, PS4 und Xbox One. Künftige Teile sollen aber auch auf anderen Plattformen zu haben sein.

In einer Pressemeldung kündigten die Entwickler von Giants Software heute an, dass es auch in diesem Jahr wieder einen Ableger geben wird, den Landwirtschafts-Simulator 18. Der neue Teil wird nicht nur frische Inhalte zu bieten haben, sondern zudem auch auf weiteren Plattformen veröffentlicht.

Neben den bisherigen Plattformen werden demnach auch die beiden Handhelds PlayStation Vita sowie Nintendo 3DS versorgt. Der Titel wird außerdem auch Teil des Line-ups für Nintendos erst heute ausführlich vorgestellte Konsole Switch sein. Weitere Details zum Landwirtschafts-Simulator für Switch sollen in Kürze folgen. Der Landwirtschafts-Simulator 18 erscheint im Laufe des Jahres 2017 für Vita und 3DS.