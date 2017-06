Im Jahr 2011 wurde L.A. Noire ursprünglich für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Nun könnte der Titel von Rockstar womöglich eine Neuauflage erhalten.

Laut einem neuen Bericht im Netz bereitet der Gaming-Riese womöglich die Veröffentlichung einer Remastered-Version von L.A. Noire für die aktuelle Konsolengeneration vor. Dieser Spielfassung sollen dann auch allerhand neue Features spendiert werden.

Sollten sich die aktuellen Spekulationen bestätigen, dann könnte L.A. Noire in absehbarer Zeit für PS4, Xbox One und dem Vernehmen nach auch für die Switch zu haben sein; ein Release sei noch 2017 möglich, aber auch eine Verzögerung ins Jahr 2018 sei denkbar, um der starken Konkurrenz im Weihnachtsgeschäft etwas auszuweichen.

Laut WWG-Autor Liam Robertson könne er sich auf drei verschiedene, mit der Sache vertraute Quellen berufen, wonach in der Neuauflage auch VR-Support an Bord sein soll. Zumindest gebe es intern bereits erste Testläufe mit PlayStation VR. In allen Spielversionen soll es künftig zudem auch einen neuen First-Person-Modus geben. Diesen könne man mit dem entsprechenden Modus vergleichen, der in GTA V für die PC-, PS4- und Xbox-One-Veröffentlichung hinzugefügt wurde.

Robertson hatte in der Vergangenheit durchaus zuverlässige Informationen und landete vorab einige Treffer. Zuletzt bestätigten sich seine Angaben rund um BioWare und die bizarren Gesichtsanimationen in Mass Effect: Andromeda.