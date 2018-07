Auch Konami ist in Kürze natürlich auf der diesjährigen gamescom in Köln vor Ort und hat nun sein Line-up bekannt gegeben. Insgesamt drei Titel wird der Entwickler und Publisher zeigen.

Wenn die gamescom in Köln vom 21. bis zum 25. August 2018 ihre Pforten öffnet, dann gibt sich auch Konami die Ehre. Auf der deutschen Publikumsmesse werden sich Besucher dabei von insgesamt drei Titeln überzeugen können.

In Halle 8.1 am Stand A033 könnt ihr unter anderem den neuen Fussballtitel Pro Evolution Soccer 2019 nur wenige Tage vor dem offiziellen Release noch einmal ausführlich testen. Daneben gibt es die im Verhältnis eher kleineren Titel Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars und Hyper Sports R zu sehen.

Konami ist außerdem auch in Halle 5.2 an Stand E 039 zu finden, denn dort gibt es einen eigenen Bereich ausschließlich rund um das erfolgreiche Yu-Gi-Oh! Dort warten die neuesten Produkte rund um das beliebte Sammelkartenspiel. Wer dieses noch nicht gezockt hat, kann dort darüber hinaus auch die Grundlagen erlernen. Selbst Turniere werden auf der gamescom veranstaltet und mit Yu-Gi-Oh! Duel Links gibt es auch einen Mobile-Ableger zu sehen.