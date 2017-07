Die gamescom in Köln rückt immer näher, kein Wunder dass nach und nach die großen Unternehmen der Branche Details zu ihrem Messeauftritt bekanntgeben. Dieses Mal ist Konami dran.

Besuch der gamescom in Köln werden sich aus dem Hause Konami zwei kommende Highlights ansehen können. Dabei handelt es sich um Pro Evolution Soccer 2018 sowie Metal Gear Survive, die in spielbarer Form zur Verfügung tehen werden. Den Stand von Konami werdet ihr in Halle 6.1 an A011 finden. Beide Spiele werden dabei erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Daneben hat Konami in Halle 5.2 an A030/B031 noch einen zweiten Stand zu bieten, an dem sich alles um das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game dreht. Besucher dort sollen mit Turnieren und Demos inklusive der neuen Regeln und Monster aus dem Starter Deck "Link Strike" gelockt werden.