Konami gewährt auf der BDYHAX Bodyhacking und Biohacking Convention erstmals Einblicke in sein „Phantom Limb Project“. Die dreitägige Messe findet zwischen dem 19. und 21. Februar im Austin Convention Center in Texas statt und versammelt Fans und Anwender von sogenannten bionischen Prothesen, also künstlichen Gliedmaßen, welche die menschlichen Fähigkeiten erweitern.

Dort präsentiert Konami sein „Phantom Limb Project“ sowie dessen wichtigste Beteiligte wie insbesondere den 25-jährigen James Young. Gemeinsam mit Konamis European Communications Managerin Su-Yina Farmer wird das Projekt vorgestellt, dessen Ursprung, die Design-Evolution und die vielen beteiligten Teams, die an der Realisation beteiligt waren.

Inspiriert wurde das "Phantom Limb Project" und damit die Idee zur Herstellung eines bionischen Arms von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Das Unternehmen initiierte das Projekt, um auf die Arbeit von Sophie De Oliviera Barata aufmerksam zu machen, einer bekannten Gestalterin von künstlichen Gliedmaßen. Zudem sollte eine passende und gut geeignete Armprothese für den 25-jährigen James Young angefertigt werden.

In Metal Gear Solid V: The Phantom Pain erwacht der Held der Serie – Snake, alias Big Boss – aus einem neunjährigen Koma und stellt fest, dass ihm sein linker Arm amputiert werden musste. Im Verlaufe des Spiels lernt Snake die vielen Möglichkeiten und Fähigkeiten seines neuen bionischen Arms einzusetzen, bis dieser schließlich entscheidender Bestandteil seiner Ausrüstung ist.