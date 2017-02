Vor allen Dingen aufgrund des Umgangs mit Hideo Kojima ist Konami derzeit unter Spielern nicht unbedingt das beliebteste Unternehmen. Dennoch ist der Entwickler und Publisher durchaus erfolgreich unterwegs.

So hat nun auch Konami aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt, in denen man im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang in Sachen Umsätze hinnehmen musste. Da man allerdings die laufenden Kosten eklatant senken konnte, sieht es was den Gewinn betrifft schon deutlich besser aus. Hier konnte man das Vorjahresergebnis um satte 229,8 Prozent steigern.

Unter anderem hatte man zuvor die Health- und Fitness-Division zusammengestrichen. Unabhängig davon trägt vor allen Dingen der Mobile-Bereich zum für Konami erfreulichen Ergebnis bei. Zu den erfolgreichsten Titeln zählen Yu-Gi-Oh! Duel Links und Jikkyou Powerful Soccer, die millionenfach heruntergeladen wurden. Auch der aktuelle Fussballtitel Pro Evolution Soccer 2017 liefere eine grundsolide Performance ab.