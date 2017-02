Erst unlängst wurde das Survival-Spiel Kona mit einem Termin versehen. Eine Switch-Fassung wurde hingegen noch nicht angekündigt, doch das könnte sich in Zukunft womöglich noch ändern.

Entwickler Parabole hatte zuletzt den 17. März 2017 als Veröffentlichungstermin von Kona auf PC, PS4 und Xbox One bestätigt. Doch wie sieht es eigentlich mit einer möglichen Switch-Umsetzung aus? Diesbezüglich gibt es nun Neuigkeiten via Twitter.

Dort hatte nämlich ein Fan eben diese Frage gestellt. Parabole hat sich anschließend geäußert und bekräftigt, dass man das Survival-Spiel sehr gerne auch auf die Nintendo-Plattform bringen wolle. Allerdings könne man gegenwärtig noch nichts bestätigen beziehungsweise ankündigen. Man werde alle Interessierten aber auf dem Laufenden halten.

Kurzum: Es sieht gar nicht so schlecht aus, dass das einst PC-exklusive Spiel, das sich seit 2015 bei Steam im Early Access befand, auch auf die Switch kommen könnte. Im Titel übernehmt ihr in den 1970er Jahren die Rolle eines Privatdetektivs. Das Spiel ist von anderen First-Person-Abenteuern wie Firewatch, Everybody's Gone to the Rapture oder The Vanishing von Ethan Carter inspiriert.