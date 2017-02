Bereits länger steht fest, dass das Survival-Adventure Kona im Laufe des kommenden Monats März erscheinen soll. Nun haben die Macher Nägel mit Köpfen gemacht.

In einer Pressemeldung gaben Ravenscourt und Parabole nun bekannt, dass das Survival-Adventure ab dem 17. März 2017 erhältlich sein wird. Der Release erfolgt an diesem Tag in digitaler Form europaweit für die PS4 sowie weltweit für die Xbox One. Vorbestellungen sind weiterhin ab sofort möglich.

In Kona erwartet euch eine surreale und interaktive Geschichte in einer unscheinbaren Stadt. Für eine dichte Atmosphäre in einer nördlichen Region voller Gefahren soll dabei auch der Soundtrack inklusive Musik der Quebec Folk-Band Curé Label sorgen. Die Geschichte entfaltet sich dabei aus der dritten Person durch einen allwissenden Erzähler. Die Zeitreise führt euch in das Jahr 1970.