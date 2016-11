Hideo Kojima erhält in diesem Jahr einen Game Award. Dies teilte der Host der Show via Twitter mit.

Nachdem Hideo Kojima im letzten Jahr von Konamis Anwälten keine Erlaubnis für die Teilnahme an der Show The Game Awards erhielt, bekommt er in diesem Jahr die Auszeichnung als "Industry Icon". Der Host Geoff Keighley hat dies via Twitter verkündet. Kojima hat als Director an der Metal-Gear-Reihe gearbeitet und war auch in den Großteil der Spin-Offs involviert. Zudem arbeitete er an Spielen wie Snatcher, Zone of the Enders und Boktai. Die Arbeit an P.T. und Silent Hills kam durch sein Ausscheiden bei Konami zum Stillstand.

Sein neu gegründetes Studio Kojima Productions arbeitet derzeit an Death Stranding, welches in Partnerschaft mit Sony veröffentlicht wird. Im Spiel spielt der aus The Walking Dead bekannte Schauspieler Norman Reedus eine Rolle. Die Show The Game Awards findet am 1. Dezember statt.