Das sind seine Most Wanted 2017

Hideo Kojima hat in einem Gespräch seine Highlights für das neue Jahr 2017 genannt. Dabei erwähnte er neben einem Videospiel auch einen Film.

Hideo Kojima hat in einem Interview über sein meisterwartetes Spiel des nächsten Jahres gesprochen. "Wenn ich auf die kommenden Spiele schaue, dann würde meine Wahl auf Red Dead Redemption 2 fallen", erklärt er. Bereits seit längerer Zeit ist Kojima ein Anhänger von Rockstar Games. 2013 war er von Grand Theft Auto V so angetan, dass er dachte, Metal Gear Solid V würde nicht dieselbe Wirkung erzielen können. Konkrete Details zu Red Dead Redemption 2 hat das Team von Rockstar Games noch nicht bekanntgegeben. Eine Veröffentlichung soll aber im Herbst 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One stattfinden.

Über die allgemeine Entwicklung der Videospiel-Branche 2016 äußerte er sich vor allem über die virtuelle Realität. "2016 war das Jahr für virtuelle Realität. Die Screen-Kultur hat 120 Jahre keine Veränderungen durchgemacht und der Einfluss von VR wird diese Form von Unterhaltung signifikant beeinflussen. Unseren Alltag, Erziehung, Kultur und so weiter. Ich denke nicht, dass diese Technologie nur für Spiele brauchbar ist."

Im weiteren Gespräch verriet Kojima außerdem seinen Film-Favoriten für 2017. Hier handelt es sich um den neuen "Blade Runner" mit Ryan Gosling und Harrison Ford. Das aktuelle Projekt von Hideo Kojima ist Death Stranding für die PlayStation 4. Mit an Bord sind die Schauspieler Norman Reedus und Mads Mikkelsen sowie Regisseur Guillermo del Toro.