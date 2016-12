Pünktlich zum Verkaufsstart der PlayStation 4 war auch Knack als Launch-Titel erhältlich. Jahre später gibt es - auch wenn der Erstling kein absoluter Erfolg war - nun einen Nachfolger.

Screenshot aus dem ersten Knack

Im Rahmen der PlayStation Experience hat Sony heute Abend das Sequel Knack 2 offiziell angekündigt. Der neue Titel des Japan-Studios wurde anhand eines Trailers präsentiert, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Bereits früher in diesem Jahr verdichteten sich Anzeichen, dass es ein Sequel geben könnte, nachdem ein 3D-Animator der taiwanesischen Firma XPEC Entertainment in einem Lebenslauf Knack 2 als in Entwicklung befindlichen Titel aufführte. Weitere offizielle Details zum Sequel dürften im weiteren Verlauf des Wochenendes bekannt werden.