Das erste große Update für Kirby Star Allies kommt am 28. März. Nintendo gab in einem Blog-Post bekannt, was uns im kommenden Patch erwartet.

Seit dem 15. März könnt ihr mit Knutschkugel Kirby in Kirby Star Allies wieder eure Gegner einsaugen, ihre Fähigkeiten übernehmen und durch knallbunte Welten hüpfen. Am 28. März erscheint bereits das erste kostenlose Update zum Spiel. In einem Blog-Beitrag auf der Treehouse-Seite von Nintendo gab der Entwickler nun auch bekannt, was euch mit dem Update erwartet.

Demnach dürft ihr ab dem 28. März dann auf drei neue Freunde von Kirby zugreifen, die Serien-Veteranen bereits aus früheren Teilen kennen. Der Hamster Rick, die Eule Coo und der Fisch Kine schließen sich Kirby auf seinem Abenteuer an. Jeder der einzelnen Charaktere verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die sich im Kampf nutzen lassen.

Rick beispielsweise kann Feuer speien und sich in Stein verwandeln, wodurch er Hügel hinabrollen kann und dabei die Feinde plattwalzen kann. Coo kann dafür mit Federn schießen und eine Wirbelattacke auslösen. Kine schließlich kann Gegner um sich rum nass machen und sich unter Wasser in einen Eisblock verwandeln.

Außerdem soll Gooey im kommenden Update mit von der Partie sein. Ob dieser allerdings spielbar sein wird oder in welcher Rolle er dort auftaucht, ist nicht bekannt.