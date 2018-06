Das kommt überraschend: Noch vor der eigenen E3-Präsentation hat Square Enix nun schon den Release-Termin für das herbei gesehnte Kingdom Hearts III bekannt gegeben.

Seit der ursprünglichen Ankündigung warten Fans sehnsüchtig auf einen Release-Termin von Kingdom Hearts III, doch Square Enix ließ sich zunächst lange Zeit. Eigentlich war die Bekanntgabe nun für die E3-Präsentation des Entwicklers und Publisher erwartet worden, doch ein Release-Datum gibt es nun bereits zuvor.

So fand nun das Konzert "Kingdom Hearts Orchestra" im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles statt und dabei betrat auch Director Tetsuya Nomura die Bühne. Gezeigt wurde nicht nur der neue E3-Trailer, sondern es wurde eben auch der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben - und der lässt leider doch noch etwas länger auf sich warten. Ihr dürft nun also eure Kalender zücken und euch den 29. Januar 2019 rot anstreichen. An diesem Tag wird der Titel für PS4 und Xbox One erscheinen. Der einst anvisierte Release noch 2018 wird damit offiziell verpasst.

Japan darf übrigens einige Tage früher loslegen; für diese Region gilt der 25. Januar als Erscheinungstermin. Der Trailer, den wir euch natürlich schnellstmöglichst nachliefern, zeigt übrigens Inhalte aus "Ratatouille" sowie "Rapunzel". Für die Verzögerung des Spiels entschuldige sich Nomura indes direkt, nannte aber hierfür keine konkreteren Gründe. Im Laufe der E3 soll es - das wurde ebenfalls bekannt - mehr als nur einen Trailer zum Titel geben.