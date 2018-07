So lange soll es euch beschäftigen

Anfang kommenden Jahres erscheint nach langer Wartezeit endlich Kingdom Hearts III. Rechtfertigt die Spielzeit wenigstens auch die lange Entwicklungszeit?

Lange, lange befindet sich Kingdom Hearts III bereits in der Mache - um am Ende ja trotzdem den einst anvisierten Release im Jahr 2018 zu verpassen. Wie mittlerweile fest steht, erscheint der neue Teil der erfolgreichen Reihe ja nun erst am 29. Januar 2019 und damit Anfang des nächsten Jahres. Rechtfertigt die Spielzeit dann wenigstens die lange Wartezeit auf den Release?

Auf diese Frage haben die Kollegen von Geek.com nun eine Antwort. Diese konnten sich Kingdom Hearts III näher ansehen und haben Square Enix auch einige neue Infos abtrotzen können. Die Hauptkampagne des Titels soll euch demnach rund 40 bis 50 Stunden beschäftigen; das ist ja dann doch schon recht stattlich.

Allerdings könnt ihr auch darüber hinaus deutlich mehr Spielzeit mit Kingdom Hearts III verbringen, wenn ihr nämlich alle Inhalte, die der Titel zu bieten hat, genießen wollt. Zählt man nämlich alle Minispiele und enthaltenen Nebenaktivitäten mit, dann soll die Spielzeit schon bei über 80 Stunden liegen.

Zu den Minispielen soll laut dem Bericht übrigens auch ein Koch-Spiel basierend auf der Disney-Marke "Ratatouille" zählen. Basierend auf klassischen Mickey-Mouse-Cartoons gibt es auch 20 Side-Scrolling-Abenteuer zu entdecken.