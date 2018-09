So könnt ihr die Minispiele vorab ausprobieren!

Das kommende Rollenspiel-Epos Kingdom Hearts III erscheint am 29.01.2019 für PS4 und Xbox One - und wird dann auch über etliche Minispiele verfügen. Diese könnt ihr aber schon vorab ausprobieren. Wir verraten euch, wie das funktioniert!

Wer schon vor dem Release etwas in das kommende Kingdom Hearts III hinein schnuppern möchte, der darf sich zumindest die Minispiele vorab etwas genauer ansehen. Das hat Square Enix heute angekündigt und auch bekannt gegeben, wie das genau funktionieren soll.

Dazu müsst ihr euch den Mobile-Titel Kingdom Hearts Union χ[Cross] aus dem App Store bzw. den Google Play Store auf euer iOS- oder Android-Gerät herunterladen. In diesem Spiel könnt ihr ab heute mit dem aktuellsten Update den neuen χ3 [ex tres] Modus starten, der die Minispiele "Classic Kingdom" umfasst.

Diese Minispiele wurden von Disneys Kurzfilmklassikern inspiriert, sind im Retro-Stil von LCD-Handhelds der 80er Jahre gehalten und werden später eben auch in Kingdom Hearts III verfügbar sein, das erst ab dem 29. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erscheint. Wer die Minispiele im Mobile-Titel meistert, erhält auch einen Code, mit dem er dann das Schlüsselschwert Sternenlicht im kommenden Konsolentitel freischalten kann. Die Codes sollen zu einem späteren Zeitpunkt über die App verteilt werden; dabei könnt ihr dann auch zwischen der PS4 und der Xbox One als eure bevorzugte Plattform wählen.