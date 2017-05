Jüngsten Meldungen zufolge, verzögert sich die Veröffentlichung von Kingdom Hearts III auf Square Enix´ Geschäftsjahr 2019. Ein neues Gerücht bestätigt dies. Gleichzeitig ist von Kürzungen beim japanischen Rollenspiel die Rede.

Square Enix hüllt sich zum von Fans lange ersehnten Kingdom Hearts III weitgehend in Schweigen. Die Veröffentlichung wurde zuletzt auf das Fiskaljahr 2018, das am 31. März 2018 endet, verschoben. Einer Übersicht im Geschäftsbericht 2017 von Square Enix, wird das japanische Rollenspiel ebenfalls in der Gruppe für das Finanzjahr 2018 oder später aufgeführt (Zur News: Nicht mehr in diesem Jahr?). Durch die Platzierung des Logos, wird allerdings von einer möglichen Veröffentlichung erst nach dem 1. April 2018 ausgegangen. Diese Spekulationen soll laut einem Tweet von Phantom Auto Maku der Wahrheit entsprechen, wie der Twitter-Nutzer von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren habe.

Demnach soll Kingdom Hearts III erst 2018 erscheinen. Interessant dabei ist, dass der Twitter-Nutzer von Schnitten beziehungsweise Kürzungen spricht. Dadurch sollen weitere Verschiebungen vermieden werden. Es könnte also sein, dass Kingdom Hearts III nicht in der ursprünglich geplanten Variante auf den Markt kommt. Das Entwicklerteam soll Probleme haben, was auch der Grund für die Verschiebung eines neuen Trailers zum japanischen Rollenspiel gewesen sei. Dieser sollte Phantom Auto Maku zufolge bereits im April gezeigt werden. Nun plant Square Enix das neue Video-Material von Kingdom Hearts III zur E3 2017, die vom 13. bis 16. Juni in Los Angeles stattfindet, zu präsentieren.

Twitter-Nutzer Phantom Auto Maku ist eigenen Angaben zufolge Social Media Manager für das japanische Rollenspiel Lost Soul Aside. Zuvor soll Phantom Auto Maku bei der Webseite Nova Crystallis gearbeitet haben und über Insider-Wissen verfügen. Aufgrund der Unsicherheit der Angaben, sind die Angaben zu Kingdom Hearts III mit großer Vorsicht als Gerücht zu genießen.