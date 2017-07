Im Rahmen eines Panels auf der D23 Expo gab es nun endlich eine offizielle Aussage zum anvisierten Release-Zeitfenster für das neue Kingdom Hearts III.

Das Panel namens "Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase" auf der D23 Expo in Anaheim brachte endlich etwas Licht ins Dunkel. Square Enix bestätigte dabei nämlich, dass ersehnte JRPG Kingdom Hearts III im kommenden Jahr 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Ein Release noch in diesem Jahr ist damit leider vom Tisch, immerhin gibt es nun aber einmal eine offizielle Angabe diesbezüglich.

Der erste Teil der Reihe war im März 2002 auf der PlayStation 2 gestartet; da 2017 daher das 15-jährige Jubiläum des Franchise markiert, hatten viele auf eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr gehofft. Immerhin steht nun aber fest, dass wir nicht noch weitere drei Jahre auf einen Release warten müssen.

Anbei gibt es zudem den neuen Toy-Story-Trailer von der D23 Expo zum Spiel.