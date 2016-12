Die Musikerin Hikaru Utada ist auch beim dritten Teil von Kingdom Hearts wieder involviert. Dies bestätigte ihr Vater, der gleichzeitig ihr Manager ist, via Twitter.

Via Twitter hat Teruzane Utada, der Vater und Manager von Hikaru Utada mitgeteilt, dass seine Tochter auch an der Musik des kommenden Kingdom Hearts III beteiligt sein wird. Er erklärt, dass die entsprechenden Arbeiten bereits gestartet seien. Utada hat bereits die Titellieder von Kingdom Hearts und Kingdom Hearts II gesungen. Der dritte Teil der Reihe befindet sich derzeit in Entwicklung.

In früheren News rund um den neuesten Ableger wurde bereits bestätigt, dass die Spielwelt wesentlich größer ausfallen soll und die Figur Baymax einen Auftritt erhält. Auch Gerüchte um eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch gab es bereits.