Immer noch hat Kingdom Hearts III keinen konkreten Release-Termin, doch das könnte sich bald ändern. Der potentielle Blockbuster gibt sich nämlich auf der diesjährigen E3 die Ehre.

Auf der diesjährigen E3 2018 gibt sich mit Kingdom Hearts III auch mal wieder einer der ersehntesten Titel die Ehre, um den es weitestgehend ruhig war. Das hat nun Publisher Square Enix via Twitter angekündigt. In wenigen Wochen gibt es dann also auch wieder neue Infos zum Titel.

Besser noch: Kingdom Hearts III wird auf der großen US-Messe sogar in spielbarer Form vertreten sein. Das ist auch bitter nötig, schließlich soll das Spiel im Herbst dieses Jahres dann endlich zu haben sein. Ein solcher E3-Auftritt war daher gewissermaßen zu erwarten, bis dato aber eben noch nicht offiziell bestätigt. Das hat sich nun geändert!

Unklar ist gegenwärtig noch, welcher Teil des Spiels auf der E3 zu sehen sein wird. Der Release ist noch für dieses Jahr auf den Plattformen PS4 und Xbox One geplant; das spezifische Datum steht wie gesagt noch aus.