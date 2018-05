Auf dem Anspiel-Event zu Kingdom Hearts III in Santa Monica durften wir das kommende Cross-Over von Final Fantasy, Disney und Pixar anspielen. Dort gab es auch Informationen zum Release-Date des Rollenspiels von Square Enix.

Bereits seit der E3 2013 warten Fans ungeduldig auf Kingdom Hearts III. Dort wurde der Titel, in dem ihr unterschiedliche Disney-Welten bereist, zum ersten Mal angekündigt. Vor kurzem erst durften wir uns endlich selbst einen ins Spiel stürzen und verraten euch in unserer Preview zu Kingdom Hearts III, was wir von dem Titel halten. Allerdings gibt es noch mehr zu verkünden. Der Game Director Tetsuya Nomura äußerte sich auf dem Anspiel-Event nämlich auch zum Release-Termin des Spiels.

Verraten hat er ihn zwar noch nicht, allerdings wird es laut Nomura nicht mehr lange dauern, bis wir den finalen Release-Termin wissen. Auf einem Panel, der auf dem Event stattfand, verriet er, dass man plane, den konkreten Release-Termin von Kingdom Hearts III bereits zu Beginn des nächsten Monats bekannt zu geben. Womöglich wissen wir also bereits vor der E3, die vom 12. bis zum 14. Juni in Los Angeles stattfindet, wann der Titel endlich in den Regalen landet.

Bleibt zu hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit Sora, Donald und Goofy durch die unterschiedlichen Disney- und Pixar-Welten wie die von Toy Story und Monster AG springen dürfen.