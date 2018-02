Seit langer Zeit befindet sich Kingdom Hearts III in Arbeit und Fans warten sehnsüchtig auf das Spiel. Bislang gibt es aber nicht einmal einen Release-Termin. Nun steht aber immerhin fest, wann dieser bekanntgegeben wird.

Im Rahmen der D23 Expo in Japan wurde ein neuer, längerer Trailer zum vielversprechenden und heiß ersehnten Kingdom Hearts III veröffentlicht. Dieser stellt in rund vier Minuten Länge die Charaktere aus "Monster AG" vor, welche im Spiel einen Auftritt haben werden. Auch andere Disney-Charaktere wie Rapunzel oder Arielle haben ihren Auftritt.

Während des Events wurde aber nicht nur der neue Trailer gezeigt, auch einige Infos gab Square Enix preis. Demnach werden die Gummi-Ship-Segmente zurückkehren und im neuen Teil in die beiden Bereiche Erkundung und Kampf aufgegliedert. Was die Kämpfe betrifft, so wird es laut den Entwicklern "mehr Gegner als jemals zuvor" geben.

Rund 100 Mitarbeiter werkeln gegenwärtig an Kingdom Hearts III, wobei das Entwicklerteam in drei Teile gegliedert wurde, die an den frühen, mittleren und späten Parts innerhalb des Spiels arbeiten. Jeder dieser Teilbereiche hat jeweils drei einzelne Welten zu bieten, doch ob es schlussendlich auch neun Welten im fertigen Spiel geben wird, ist damit nicht gesagt. Director Tetsuya Nomura verspricht zudem für den letzten Teil des Spiels einige Neuerungen, denn dort mache er nun "etwas, was er schon immer in Kingdom Hearts tun wollte".

Und wann kommt das Spiel nun auf den Markt? Die Entwicklung hat bedingt durch einen Wechsel der Engine von einer internen auf die Unreal Engine 4 schon einige Jahre Zeit auf dem Buckel. Angekündigt auf der E3 2013 soll es nun fünf Jahre später auf der E3 2018 soweit sein: Auf der großen US-Messe in Los Angeles soll das konkrete Release-Datum gelüftet werden. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.