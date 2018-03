Alles, was ihr zum Mittelalter-RPG wissen müsst

Kingdom Come: Deliverance

Ein so ambitioniertes Vorhaben wie Kingdom Come: Deliverance wollte auch wir natürlich früh unser Interesse geweckt. Ein authentisches Böhme zu Beginn des 15. Jahrhunderts, realistische Schwertkämpfe und ausgefeilte Quests klangen fast zu gut, um wahr zu sein.

Darum haben wir in vier Episoden unseres Formats Gameswelt NEXT das Team der Warhorse Studios im heimischen Prag besucht, die Entwicklung des Spiels aus der Nähe betrachtet und Klartext mit den Machern um Chefdesigner Daniel Vávra gesprochen.

Episode 1:

Gameswelt NEXT - Kingdom Come: Deliverance - Teil 1: Bestandsaufnahme in Prag Kingdom Come: Deliverance, der erste Titel unter dem Dach von Warhorse Studios aus Prag, ist ein Herzensprojekt. Nachdem im letzten Jahr alle Zeichen auf Finanz

Wir haben uns eine frühe Vorschauversion des Mittelalter-Rollenspiels von Mafia-Schöpfer Daniel Vávra angeschaut und verraten euch alle Infos zu Kingdom Come: Deliverance.

Episode 2:

Gameswelt NEXT - Kingdom Come: Deliverance - Teil 2: Dungeons & No Dragons Kingdom Come: Deliverance, der erste Titel unter dem Dach von Warhorse Studios aus Prag, ist ein Herzensprojekt. Nachdem im letzten Jahr alle Zeichen auf Finanz

Keine Drachen. Keine Magie. Keine Monster. Im Mittelalter-RPG geht es mit Schwert, Schild und Rüstung in den Kampf Mann gegen Mann.

Episode 3:

Gameswelt NEXT - Kingdom Come: Deliverance - Teil 3: Alpha? Beta? Release? Kingdom Come: Deliverance, der erste Titel unter dem Dach von Warhorse Studios aus Prag, ist ein Herzensprojekt. Nachdem im letzten Jahr alle Zeichen auf Finanz

Das Rollenspiel versetzt euch in ein Mittelalter, wie es realer und authentischer in kaum einem anderen Spiel war. Wir blicken hinter die Kulissen.

Episode 4:

Gameswelt NEXT - Kingdom Come: Deliverance - Teil 4: Daniel spricht Klartext Kingdom Come: Deliverance, der erste Titel unter dem Dach von Warhorse Studios aus Prag, ist ein Herzensprojekt. Nachdem im letzten Jahr alle Zeichen auf Finanz

Spiele aus Osteuropa haben ein ganz eigenes Flair. Ein Blick in die Gedankenwelten von The Witcher, Metro und natürlich Kingdom Come: Deliverance.