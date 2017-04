Mit Kingdom Come: Deliverance werkeln die Warhorse Studios derzeit an einem echten Hoffnungsträger für das RPG-Genre. Zu einem gelungenen Spiel sollen zum Release auch zahlreiche Schauspieler beitragen. Nun hat man den Cast des Titels offiziell bestätigt.

In einem neuen Entwickler-Update haben die Warhorse Studios den Cast des kommenden Kingdom Come: Deliverance bekanntgegeben. Ein ausführliches Video, das ihr euch weiter unten ansehen könnt, lässt euch tiefer in die Thematiken Cutscene-Produktion und Motion Capturing eintauchen. Über 240 Minuten wurden per Full-Performance-Capturing für die Cutscenes aufgezeichnet.

Neben Brian Blessed und Tom McKay sind für das Spiel über 50 Schauspieler und Darsteller aus Tschechien, Großbritannien und den USA im Einsatz. Eine Übersicht über den kompletten Cast findet ihr hier bei IMDb.

Die Darsteller verkörpern im Spiel viele NPCs, die wiederum echte historische Figuren darstellen. Schließlich betonen die Macher immer wieder, dass Kingdom Come: Deliverance einen hohen Grad an Realismus und historischer Genauigkeit widerspiegeln soll.