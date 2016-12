Kingdom Come: Deliverance ist noch nichtmal erschienen, trotzdem haben die Entwickler bereits einen Nachfolger zu dem Rollenspiel im Kopf.

Im kommenden Jahr soll es endlich soweit sein und Kingdom Come: Deliverance erscheint für den PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Auch wenn der erste Teil noch nicht zu haben ist, haben die Entwickler von Warhorse trotzdem bereits einen möglichen Nachfolger in Planung.

So hat sich der Pressesprecher des Studios, Tobias Stolz-Zwilling, in einem Interview zu den Plänen geäußert. In der Vergangenheit war beabsichtigt, dass das Spiel in drei Teile gesplittet wird und jeder Teil mit neuen Features auf den Markt kommt.

Diese Idee wurde jedoch verworfen. Die Geschichte des ersten Teils soll komplett abgeschlossen sein und der Nachfolger wird mit einer neuen Story, einer neuen Karte und vielen neuen Features daherkommen. Bis es jedoch soweit ist, arbeitet man mit voller Kraft am ersten Teil.