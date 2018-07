Release-Termin für From the Ashes DLC steht fest

Jetzt geht es aber Schlag auf Schlag bei Warhorse Studios. Kaum, dass in der vergangenen Woche der Hardcore-Modus nebst Update 1.6 veröffentlicht wurde, steht nun auch schon der Termin des ersten DLC fest.

From the Ashes ist der Name des ersten DLCs zum Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance und es ist noch nicht so wahnsinnig lange her, dass die DLC-Pläne veröffentlicht wurden. Im Rahmen der E3 wurde der erste DLC bereits vorgestellt und so wissen wir, dass wir uns als Vogt um den Wiederaufbau des Dorfes Pribyslawitz kümmern dürfen, das wir noch als Banditenlager aus der Kampagne kennen.

Zwar handelt es sich nicht direkt um einen City-Builder, dennoch kümmert ihr euch um die Beschaffung und Verteilung von Ressourcen und Finanzen, um dem Dorf zu neuer Blüte zu verhelfen. Nebenher bringt euch das wiederum neue Aufgaben, aber auch spezielle Ausrüstung und andere nützliche Boni. Mehr dazu könnt ihr in unserer Vorschau zum DLC From the Ashes nachlesen.

Aber nun zum Wesentlichen, denn Warhorse Studios hat soeben via Twitter den Release-Termin bekanntgegeben. Demnach könnt ihr euch am dem 5. Juli auf allen Plattformen dem Wiederaufbau von Pribyslawitz widmen. Na dann, fröhliches Bauen!