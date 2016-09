Kingdom Come: Deliverance

Das vielversprechende Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, doch positive Neuigkeiten gibt es an einer anderen Front.

Nach der Verschiebung auf das kommende Jahr 2017 gibt es nun wieder positivere Neuigkeiten rund um Kingdom Come: Deliverance. Entwickler Warhorse Studios hat nun nämlich einen Publisher für den Titel gefunden.

In einer Pressemitteilung wurde der Abschluss eines entsprechenden Deals bestätigt. Deep Silver, das Publishing Label von Koch Media, hat sich mit Warhorse auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Kingdom Come: Deliverance wird folglich über Deep Silver auch in die hiesigen Läden kommen.

Martin Frývaldský, Geschäftsführer der Warhorse Studios, zeigt sich über den Abschluss zufrieden: "Dies ist eine großartige Möglichkeit, Kingdom Come: Deliverance mehr Spielern weltweit zugänglich zu machen. Unser größtes Talent besteht darin, ein herausragendes Spiel zu entwickeln. Mit einem Partner wie Koch Media, haben wir nun die Chance, ein noch viel größeres Publikum zu erreichen."

Deep Silver respektive Koch Media wird den Titel sowohl als Box-Version als auch als digitale Fassung auf PS4 und Xbox One bringen; auch für die Retail-Fassung für den PC ist man verantwortlich. Die digitale PC-Fassung erscheint hingegen direkt über Warhorse. Die Veröffentlichung aller Versionen erfolgt zeitgleich.