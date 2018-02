Per Mod: Game of Thrones ist dabei!

Das neue Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance ist prinzipiell wie gemacht für eine Umsetzung der Erfolgsserie "Game of Thrones" von HBO. Die Geschichte aus den Büchern "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin kommt per Mod nun tatsächlich in den Titel.

Sceenshot aus der Mod-Version von Attila: Total War

Die ambitionierte Modifikation "Seven Kingdoms" zieht um und wird künftig nicht mehr auf Attila: Total War setzen, sondern vielmehr auf das unlängst veröffentlichte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance von Warhorse Studios. Das Ziel der Mod ist es, das Universum der Erfolgsserie "Game of Thrones" im Spiel umzusetzen.

Erste Arbeiten sind bereits abgeschlossen, so dass beispielsweise Rüstungen der Häuser Stark und Lannister bereits detailgetreu in Kingdom Come: Deliverance umgesetzt wurden. Insgesamt wollen die Macher der Mod natürlich alle wichtigen Fraktionen aus Westeros unterbringen, darunter die Häuser Tully, Frey, Bracken, Brax, Blackwood, Karstark, Bolton, Glover, Whent, Crakehall und Lefford sowie die Bruderschaft ohne Banner.

Hauptziel der Mod sei es, eine offene Spielwelt zu erschaffen, die Spieler im Zeitalter des Krieges der fünf Königreiche erkunden können. Auch eine handlungsbasierte Hauptkampagne soll erschaffen werden, wenn die Entwicklungs-Tools dies zulassen. Allerdings könne man diesbezüglich erst eine finale Aussage treffen, wenn das SDK veröffentlicht wurde. Da hierfür aber viele Sprecher, Animationen und mehr benötigt werden, würde eine solche Kampagne noch viel Entwicklungszeit in Anspruch nehmen.

Die Modifikation "The Seven Kingdoms" war zuletzt in Attila: Total War genutzt wurden, hatte aber keine Kampagne und war noch fehlerbehaftet. Die Umorientierung auf Kingdom Come: Deliverance erklärt man damit, dass die offene Welt und die handlungsbasierten Aspekte des neuen RPGs einfach viel besser zum Game-of-Thrones-Universum passen würden. Auch für neue Features und Spielmodi bestünde im neuen Warhorse-Titel einfach mehr Potential.