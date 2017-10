Zuviel nackte Haut in Kingdom Come: Deliverance? Das Rollenspiel mit Mittelalter-Szenario der Warhorse Studios hat eine entsprechende PEGI-Einstufung erhalten, außerdem wurde ein Vorbesteller-Bonus bekanntgegeben.

Die Warhorse Studios haben bekanntgegeben, dass Kingdom Come: Deliverance die PEGI-Einstufung ab 18 Jahren erhalten hat. Ein Tweet des PR-Managers lautet wie folgt: "Anscheinend ist es zu sexy... Kingdom Come: Deliverance bekommt PEGI 18!". Womöglich wird es in dem Rollenspiel mit Mittelalter-Szenario also auch nackte Haut zu sehen geben. Definitiv gibt es aber einen Vorbesteller-Bonus geben: Wer den Titel via Steam bereits jetzt ordert, erhält das Kartenpaket Schätze der Vergangenheit.

Hierbei handelt es sich um Schatzkarten von Männern, die König Sigismund von Ungarn vertrieben hat. Folgt ihr den Pfaden, dann gelangt ihr zu den versteckten Schätzen. Darunter befindet sich beispielsweise eine mythenumrankte Rüstung des Warhorse-Stammes für den Protagonisten Henry.

Kingdom Come: Deliverance wurde via Kickstarter finanziert und der Vorbesteller-Bonus ist auch für alle Unterstützer des Spiels verfügbar. Der Titel erscheint am 13. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bei Online-Händlern ist außerdem eine Collector's Edition gelistet, allerdings steht nicht fest, welche Inhalte sich darin befinden.