Wie angekündigt, veröffentlicht Warhorse Studios heute das Update 1.6, welches neben verschiedenen Korrekturen auch den neuen Hardcore-Modus enthält.

Der neue Hardcore-Modus von Kingdom Come: Deliverance gibt euch die Möglichkeit, das Mittelalter-Rollenspiel noch deutlich realistischer zu erleben. So gibt es unter andere zwei oder mehr negative Start-Perks und das HUD nebst Kompass werden mächtig ausgedünnt. Ausdauer und Gesundheit werden darin ebenso wenig angezeigt wie die Himmelsrichtungen oder etwaige Questmarker. Die Schnellreise wird ebenfalls deaktiviert.

Hunger hat stärkere Auswirkungen und ihr müsst öfter essen, zudem ist es ratsam, euch deutlich mehr um die Reparatur und Instandhaltung eurer Ausrüstung zu kümmern. Auch der Schaden durch feindliche Angriffe ist erhöht, zudem fallen die Angriffsanzeigen des Cursors weg. Abgesehen davon gibt es verschiedene Bugfixes für das gesamte Spiel sowie die Möglichkeit, die Tutorials zu deaktivieren.

Hier die kompletten Patchnotes:

Fixed Bugs

Henry's trunk in huntsman's lodge no longer has "Rob" prompt.

Knocking out Nicholas in Cherchez la Femme no longer breaks the quest.

Fixed bug in Nasty Habits which sometimes prevented player from delivering wine.

Fixed light optimization that caused freezes while riding a horse for a prolonged time.

Hans Capon no longer sleeps till Judgment Day after completion of The Prey quest.

Killing NPCs in Playing with the Devil quest properly fails it.

Killing executioner Hermann should no longer tank the player's reputation.

Guards react faster to knocking someone out and carrying the body.

Fixed numerous bugs in quest Aquarius.

You can no longer drink-a-port from Talmberg castle in Run! quest.

NPCs react faster to player's surrender.

Standing up before dice minigame with Nightingale no longer breaks Keeping the Peace quest.

Fixed another bug affecting bird cages in A Bird in the Hand quest.

Guards should no longer attack player after he's paid a fine or talked his way out of punishment.