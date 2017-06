Die Warterei hat bald ein Ende: Kingdom Come: Deliverance verrät im neuen Story Trailer den Release-Termin!

Vor drei Jahren startete Warhorse Studios eine Kickstarter-Kampagne zu Kingdom Come: Deliverance. Ein Rollenspiel, das im Mittelalter angesiedelt ist, aber komplett ohne Fantasyschnickschnack wie Drachen, Orks oder Magie auskommt. Auch wenn zwischenzeitlich zynische Paralellen zu Star Citizen gezogen wurden, was den Entwicklungsprozess betrifft, hat Warhorse Studios nun endlich einen konkreten Release-Termin bekannt gegeben.

Im neuen Story Trailer erfahrt ihr nicht nur, was Protaginist Henry dazu treibt, für die Zukunft Böhmens zu kämpfen, sondern auch, wann das Rollenspiel veröffentlicht wird. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Kingdom Come: Deliverance soll eine dynamische Welt bieten, in der die Entscheidungen des Spielers Einfluss auf die Umwelt haben. Alles verpackt in einer non-linearen Geschichte, in der ihr Aufgaben auf unterschiedliche Art und Weise sowie Reihenfolge angehen könnt. Wir konnten das Rollenspiel bereits ausführlich anspielen und die Entwickler in Prag besuchen.