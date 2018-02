Seit kurzem ist Kingdom Come: Deliverance erhältlich und so gut das Mittelalter-RPG im Prinzip sein mag, so ist dieses doch von Bugs und Problemen geplagt gestartet. Auch das Speichersystem sorgte für Unmut - und diesbezüglich reagieren die Entwickler nun.

Nach und nach arbeiten die Mannen der Warhorse Studios die schwerwiegendsten Bugs in Kingdom Come: Deliverance ab, die seit dem Release am 13. Februar 2018 aufgetreten sind. Doch das ist nicht der einzige Umstand, der für Unmut unter Käufern sorgte. Auch das Speichersystem wurde kontrovers diskutiert und kritisiert, weshalb die Entwickler nun reagieren.

In Kingdom Come: Deliverance könnt ihr euren Spielstand nämlich nicht so ohne Weiteres speichern. Wer das tun möchte, muss sich in ein Bett legen, das ihm gehört, oder aber den "Saviour Schnapps" trinken. Letzterer ist bei Ingame-Händlern nicht nur teuer, sondern sorgt auch dafür, dass der Spielcharakter betrunken ist - und das ist im Vorfeld eines Nahkampfes nicht unbedingt gut. Das Fehlen eines Quick-Save-Features hat daher für reichlich Kritik gesorgt.

Die Warhorse Studios scheinen den Spielern nun zumindest auf halbem Wege entgegen zu kommen. Im kommenden Patch auf Version 1.3 wird nun ein Save-&-Exit-Feature eingeführt. Dieses verhindert weiterhin, dass ihr Speicherstände während eines Spiels spammen könnt, wie ihr wollt, lässt aber immerhin zu jeder Zeit mit dem Spielen aufhören, ohne Spielfortschritte zu verlieren. Beim Beenden von Kingdom Come: Deliverance wird nun nämlich immer manuell gespeichert.

Das Update hat noch keinen Release-Termin, wird aber auch noch weitere Features überarbeiten und verbessern. Unter anderem will man sich auch ganz speziell auf die Optimierung des Controller-Supports konzentrieren, so die Entwickler.