Große Ankündigung in Kürze: Gibt es den Termin?

Kingdom Come: Deliverance

Publisher Deep Silver hat eine große Ankündigung rund um Kingdom Come: Deliverance in Aussicht gestellt. Gibt es in Kürze endlich den Release-Termin?

Seit rund sechs Jahren befindet sich das mittelalterliche Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance in Arbeit. Nachdem man mit der Entwicklung im August 2011 begann, wurde das Spiel 2014 auf Kickstarter gebracht und mit einem Betrag von über 1,1 Millionen Pfund erfolgreich finanziert.

Auf den E3-Auftritt des Spiels bereitete zuletzt bereits ein erster Teaser vor, den ihr euch weiter unten ansehen könnt. Unabhängig davon, ob das Spiel beispielsweise bei Microsoft, Sony oder auf der PC Gaming Show gezeigt werden könnte, wird es aber schon vor der großen Branchenmesse eine wichtige Ankündigung geben. Wie Publisher Deep Silver bestätigte, wird man sich zusammen mit Entwickler Warhorse Studios scho am 09. Juni 2017 zum Spiel äußern.

Die "globale Ankündigung" könnte möglicherweise den Release-Termin betreffen, schließlich soll Kingdom Come: Deliverance noch 2017 erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden!