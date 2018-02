Das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance wurde erst vorgestern veröffentlicht, ist aber jetzt schon auf Erfolgskurs. Unterdessen gibt es den nächsten Mega-Patch, nachdem bereits das Day-One-Update ein unglaublich großer Download war.

Mit vielen Hoffnungen und Vorschusslorbeeren ist am 13. Februar 2018 Kingdom Come: Deliverance in den Verkauf gegangen - und das Mittelalter-RPG für PC, PS4 und Xbox One dürfte die Macher keineswegs enttäuschen. Wie Warhorse nun nämlich bestätigen durfte, ist der Titel bereits absolut auf Erfolgskurs.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung sei das Spiel laut Warhorse demnach auf dem Weg gewesen, sich binnen 48 Stunden über 500.000 Mal zu verkaufen. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe waren bereits über 100.000 Exemplare im Retail-Handel sowie 300.000 Spielversionen bei Steam vertickt worden, so Game Designer Daniel Vavra via Czech TV. Als Ziel hat Vavra den Verkauf von einer Million Exemplare ausgerufen.

Zum Release avancierte der Titel bei Steam zum Top-Seller und verzeichnete dort auch über sehr gute Spielerzahlen. In der Spitze fanden sich in den ersten Stunden 75.701 Gamer, die gleichzeitig das Rollenspiel zockten. Allerdings gibt es auch noch zahlreiche Berichte über Fehler und Bugs, doch Abhilfe naht.

Denn die Warhorse Studios bringen nach dem unglaublich großen Day-One-Patch in Kürze bereits das zweite Update zum Titel heraus - und auch dieses wird wieder einen massiven Download erforderlich machen. Immerhin: Über 20 GB werden es dieses Mal nicht, allerdings schlägt das zweite Update auf der PS4 wieder mit annähernd 16 GB zu Buche, die durch die Leitung gejagt werden müssen. Auf der Sony-Konsole ist der Download bereits möglich, PC und Xbox One sollen in Kürze folgen. Die Größe der Patches zum Titel ist dem verwendeten Dateisystem geschuldet, denn das Spiel ist in 2 GB große Archive aufgeteilt; wird nur ein Teil davon geändert, ist dennoch das komplette Archiv herunterzuladen.