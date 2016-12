Kingdom Come: Deliverance

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter haben sich die Macher von Warhorse abermals zu ihrem kommenden Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance geäußert. Dieses biegt nun in die finale Phase der Entwicklung ab.

So befindet sich das Spiel gegenwärtig in einem internen Alpha-Test. Diese Spielversion sei bereits vollständig, beinhaltet also alle geplanten Features, Quests und Assets. Sie wird auch als Basis für das finale Spiel fungieren. Der Fokus liege nun darauf, die Quests zu finalisieren sowie das Skript zu tunen und zu optimieren. Auch letzte Bugs werden nun noch ausgemerzt.

Um eine hohe Qualität gewährleisten zu können, sei es jedoch notwendig geworden, einige Features zu canceln, die eigentlich für das fertige Produkt eingeplant waren. Die Entscheidung sei sehr hart gewesen, getroffen hat es jedoch schlussendlich

den Support der Plattformen Mac und Linux direkt zum Verkaufsstart

das Schmiede-Minigame

und den Hunde-Begleiter.

Diese drei Features werdet ihr also zunächst nicht in Kingdom Come: Deliverance vorfinden können. Dafür veröffentlichten die Macher ein neues Video, das euch einen grundlegenden und guten Überblick über das Rollenspiel verschaffen soll.