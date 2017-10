Kingdom Come: Deliverance

Mit großen Erwartungen geht im kommenden Jahr das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance an den Start, das sich ja historisch akkurat verhalten und daher auch keine Fantasy-Elemente spendiert bekommen soll. Wie es sich im Mittelalter kämpfen lassen wird, haben die Macher daher nun vorgestellt.

Die Warhorse Studios haben zusammen mit Publisher Deep Silver ein neues Video veröffentlicht, das sich ausführlich mit dem Kampfsystem des kommenden Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance beschäftigt.

Daniel Vavra und sein Team gehen in den neuen Video, das ihr im Anschluss an diese Meldung findet, detailliert auf das Kampfsystem ein und erklären die Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe im Spiel. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der Spielspaß in Mitleidenschaft gezogen wird, sollen ausführlichst abgebildet werden.

Zudem lässt sich das Spiel in digitaler Form nun auch für PC, Xbox One und PS4 vorbestellen. Als digitalen Bonus erhalten Frühentschlossene neue Schatzkarten und eine exklusive Rüstung für Henry, den Protagonisten des Titels.