Am morgigen Dienstag erscheint endlich das vielversprechende Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance. Wer vorher noch einmal ausgiebige Eindrücke sammeln möchte, kann das anhand einer aktuellen Gameplay-Demo tun – nun auch mit komplett deutscher Synchronisation.

Vor einigen Tagen hatten die Warhorse Studios bereits die Gameplay-Demo "Von Verstand, Klingen und Schnapps!" zum per Crowdfunding finanzierten Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Wer zudem auch Wert auf die deutsche Synchronisation legt, dem kann nun ebenfalls geholfen werden: Die Demo steht jetzt nämlich auch in der lokalisierten deutschen Fassung bereit.

Das Video zeigt Auszüge aus den Abenteuern des Protagonisten Heinricht und gewährt euch einen ausführlichen Blick auf die wichtigsten Features sowie das realistische Kampfsystem. Der Titel möchte euch mit ausgesprochen vielschichtigen Ansätzen locken, wenn ihr euch ins Getümmel werft. Schlussendlich soll im Spielverlauf jede Entscheidung ihren Preis und entsprechende Konsequenzen haben. Von Spiel zu Spiel wird der Pfad für die Gamer daher unterschiedlich verlaufen, während sie tiefer in die Geschichte von Kingdom Come: Deliverance eintauchen.

Die deutsch synchronisierte Gameplay-Demo könnt ihr euch direkt im Anschluss an diese Meldung zu Gemüte führen!

Unlängst wurde aufgrund von frühzeitig in Umlauf geratenen Spielversionen auch publik, dass Kingdom Come: Deliverance einen riesigen Day-One-Patch erhalten wird. In einer Stellungnahme wurde erläutert, dass das Update deshalb so umfangreiche Datenmengen nach sich zieht, weil das die Datenstruktur des Titels erfordert. Die Dateien sind in jeweils zwei GB großen Archiven gebunkert; selbst wenn innerhalb eines Archivs nur eine Kleinigkeit geändert wird, ist der Download des kompletten Archivs notwendig.

Unterdessen ist Kingdom Come: Deliverance bereits vor dem Release bei Steam erfolgreich. Der vorbestellbare Titel erreichte schon in der Vorwoche zur Veröffentlichung Rang 5 der Charts.