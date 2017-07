Guerrilla Games, die Macher von Killzone und Horizon: Zero Dawn, haben einen prominenten Abgang zu verkraften: Der Killzone-Director geht nach mehreren Jahren von Bord.

Am gestrigen Donnerstag hat Steven ter Heide seinen Abgang von Guerrilla Games verkündet. Das Team hinter Titeln wie Killzone, RIGS oder auch Horizon: Zero Dawn verliert damit einen durchaus prominenten Mitarbeiter, denn ter Heide war in der Funktion als Game Director unter anderem für Killzone: Shadow Fall verantwortlich.

Steven ter Heide gehörte dem Studio ganze 12 Jahre an, will sich laut einer Stellungnahme nun aber einer neuen, anderen Aufgabe widmen. Worum es sich bei dieser Aufgabe konkret handelt ist noch nicht bekannt, so dass unklar ist, ob er sich einem anderen Studio anschließt oder gar ein eigenes unabhängiges Entwicklerstudio gründet. Diesbezüglich müssen wir zunächst abwarten.

Guerrilla Games dankte ter Heide für seine Tätigkeit in einem Tweet. Ob dieser Schritt konkrete Auswirkungen auf das Killzone-Franchise hat, bleib abzuwarten.